Галямин: «Помазун начнёт сезон основным в ЦСКА»

Дмитрий Галямин, бывший игрок московского ЦСКА порассуждал о будущем голкипера Ильи Помазуна. Он принадлежит «армейцам», но последние четыре года играл в «Урале» в рамках серии арендных соглашений.

«Помазун начнёт сезон основным вратарём ЦСКА. Акинфеева потихоньку готовят к тренерской работе. Что касается Помазуна, то для вратаря он ещё достаточно молодой, но уже и опытный, готов играть в воротах ЦСКА», - говорит Галямин для Legalbet.

Напомним, ранее сообщалось, что «Урал», вылетевший из РПЛ, не будет продлевать аренду Помазуна. В начале сезона ЦСКА вряд ли поможет Владислав Тороп – голкипер, получивший в мае травму лица.