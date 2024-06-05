Губернатор Ростовской области оценил работу Карпина в «Ростове»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

— Считаю его профессионалом, рисунок игры его команды хороший. Считаю, что команда достойна занимать самые высокие места в РПЛ, — приводит слова Голубева российское издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 55-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом). В минувшем розыгрыше чемпионата России дончане финишировали на седьмой позиции в турнирной таблице, заработав 43 балла в 30 турах. Трудовой договор Карпина с клубом рассчитан до конца мая 2026 года.