Агент Зайнутдинова тремя словами отреагировал на информацию о «Зените»

Агент Евгений Новиков, который работает с полузащитником «Бешикташа» Бактиёром Зайнутдиновым, отреагировал на информацию о «Зените». Сообщалось, что питерцы договорились с турецким клубом о трансфере за 4,5 миллиона евро и теперь ведут переговоры с самим 26-летним игроком.

«Первый раз слышу», - сказал Новиков, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

За «Бешикташ» Бактиёр Зайнутдинов выступает с августа прошлого года. Ранее казахстанский футболист поиграл в России за два клуба – за «Ростов» и ЦСКА.

В сезоне 2023/2024 Зайнутдинов провёл 42 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.