Слишкович объяснил, почему не ставил Джикию в состав «Спартака»

Теперь уже экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему не включал в состав защитника Георгия Джикию.

«Джикия не всегда был здоров, когда я был главным тренером в «Спартаке». Он долго не играл, не был в тонусе. К сожалению, в такие моменты тяжело вернуться», - цитирует Слишковича Sport24.

В то же время Слишкович отметил, что если Джикия наберёт оптимальную форму, то ещё сможет себя показать.

Напомним, что в мае «Спартак» объявил о решении не продлевать контракт с 30-летним Джикией. Защитник выступал за клуб с начала 2017 года и в последние сезоны был капитаном.