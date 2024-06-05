Орещук: «Не исключено возрождение тандема Смолов - Николич»

Роман Орещук, агент и бывший функционер «Динамо» высказался о шансах Фёдора Смолова остаться в стане «бело-голубых». У 34-летнего нападающего в конце июня закончится контракт с клубом.

«Вероятность, что он останется в «Динамо» — 50 на 50. Может быть, вообще возродится тандем Смолов‑Николич. Не исключаю того», - говорит Роман для Legalbet.

Как добавил агент, ЦСКА и «Динамо» - братские клубы и вряд ли у болельщиков команд будет негативная реакция на приход в стан «армейцев», тем более за бесплатно воспитанника «бело-голубых» Смолова.

«Болельщики будут только рады этому», - заключил Орещук.

В минувший вторник ЦСКА официально возглавил сербский тренер Марко Николич.