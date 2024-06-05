Нигматуллин считает, что Сафонов способен показать себя в «ПСЖ»

Экс-голкипер «Вероны» Руслан Нигматуллин поделился комментарием о предстоящем переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Нигматуллин заявил, что от таких предложений не отказываются, ведь это шанс играть в одном из сильнейших европейских клубов.

«Сафонов — самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», — цитирует Нигматуллина «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 27 голов и 11 раз оставил свои ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ». Трансфер обойдется французам в 20 миллионов евро.