Радослав Ковач, бывший игрок московского «Спартака» принял новый вызов в тренерской карьере. Теперь он возглавил «Слован» из Либереца, довольно известный футбольный клуб Чехии. О назначении рапортует пресс-служба команды.

Напомним, что в России воспитанник чешской «Сигмы» играл за «Спартак» с 2005 по 2009 годы. Также в его игровой карьере были «Вест Хэм», пражская «Спартака», «Базель» и «Слован» из Либереца.

Будучи тренером Ковач пока не покидает родную Чехию. С 2017 года он был ассистентом в пражской «Спарте», тренировал «Опаву», два последних года работал главным тренером клуба «Пардубице».