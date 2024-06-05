Силкин: «Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров, наши ничем не хуже»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о назначении Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

В московском клубе сербский специалист сменил Владимира Федотова, который проработал в ЦСКА два полноценных сезона, успев выиграть с командой Кубок России.

«Скорее всего руководство ожидало большего от Владимира Валентиновича. Что касается Николича, он неплохо работал в «Локомотиве». Посмотрим, что Николич покажет в ЦСКА. Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Минувший розыгрыш чемпионата России «армейцы» завершили на шестом месте в турнирной таблице, отстав от первой тройки на восемь очков.