Карпин высказал мнение о лимите на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге.

В настоящий момент клуб может заявить на сезон 13 легионеров. При этом одновременно на футбольном поле могут находиться только 8 иностранных игроков.

«Думаю, ничего не надо менять. Если нужно будет ставить в состав пять или шесть россиян, то они будут играть не потому, что они лучше, а потому что ты обязан их поставить. Пускай будет 20 конкурентоспособных игроков, чем 60 игроков так себе», - сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!»

В пятницу, 7 июня, сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси.