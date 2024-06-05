Чепчугов: «Федотов не опустился в классе и не стал хуже»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера «армейцев».

Чепчугов пожелал удачи Федотову, отметив, что российский тренер не стал хуже работать.

«Федотов никак не опустился в классе и не стал хуже, пусть и команда заняла шестое место в прошлом сезоне. Тренер пытался продвигать свои идеи, соблюдал свою игру и прививал команде нужную тактику», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, новым наставником «армейцев» стал сербский специалист Марко Николич, возглавлявший ранее московский «Локомотив».

В минувшем сезоне ЦСКА Федотова занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а также сумел выйти в финал Кубка России (Пути РПЛ).