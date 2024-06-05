«Наш триумф в «Лужниках» навсегда останется в памяти»: Акинфеев поблагодарил Федотова

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к бывшему главному тренеру команды Владимиру Федотову.

Акинфеев заявил, что на правах капитана хотел бы от лица всей команды выразить благодарность Федотову и всему тренерскому штабу.

«Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты», — цитирует Акинфеева Sport24.

Напомним, Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух последних сезонов. За это время команда выиграла Кубок России и завоевала серебряные медали Российской премьер-лиги.