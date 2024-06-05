Аршавин оценил шутку Безрукова о «денежках на карту»

Весной «Рубин» обыграл «Зенит», и после игры футболист казанской команды Руслан Безруков сказал, что команда ждёт «денежки на карту» от «Краснодара». В итоге Безруков был условно дисквалифицирован и оштрафован за эту шутку.

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, задело ли его нашумевшее высказывание Безрукова.

«Меня не задело. Я выскажу непопулярную позицию в своём клубе, как и всегда. Это безобидная шутка. Человек с юмором», - сказал Аршавин в программе «Это футбол, брат!»

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионский титул Российской премьер-лиги шестой год подряд.