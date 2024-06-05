Ровно 25 лет назад Россия обыграла звёздную Францию на выезде – Карпин забил

Ровно 25 лет назад, 5 июня 1999 года, в рамках отбора на Евро-2000 встречались национальные сборные Франции и России. Команда Олега Романцева отпраздновала победу на «Стад де Франс» со счётом 3:2. Александр Панов стал автором дубля, а ещё один гол на свой счёт записал Валерий Карпин – нынешний тренер сборной России.

Франция – Россия 2:3 (0:1)

Голы: Панов, 38 – 0:1, Пети, 48 – 1:1, Вильтор, 53 – 2:1, Панов, 75 – 2:2, Карпин, 87 – 2:3.

В итоге сборная России не смогла пройти на чемпионат Европы, заняв третье место в своей отборочной группе с 19 очками. Выше финишировали Украина (20 очков) и Франция (21 очко).

Новостная рубрика «В этот день»