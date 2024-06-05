Босс «Зенита» - о Венделе: «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт»

После завоевания чемпионского титула полузащитник «Зенита» Маркус Вендел провёл прямой эфир, во время которого употреблял алкоголь, а также курил сигареты и кальян. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, возглавляющий правление в питерском клубе.

«Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт!» - слова Медведева приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России шестой год подряд. Спустя восемь дней после завоевания титула питерцы выиграли ещё и Кубок России, обыграв в суперфинале «Балтику» со счётом 2:1.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара» в Суперкубке России.