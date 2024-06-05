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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Игнашевич может себя проявить в любом клубе РПЛ»

05 Июня 2024 • 16:20 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о будущем экс-главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, покинувшего калининградский клуб после поражения в Суперфинале Кубка России от «Зенита».

По мнению Деменко, Игнашевич способен преуспеть в любом из клубов Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, что Сергей Игнашевич может себя проявить в любом клубе РПЛ. Он запросто может преуспеть в ЦСКА. Для тренера самое главное, что он хочет работать главным тренером в Премьер-лиге», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, «Балтика» Игнашевича не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-первой лиге.

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