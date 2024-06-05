Деменко: «Игнашевич может себя проявить в любом клубе РПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о будущем экс-главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, покинувшего калининградский клуб после поражения в Суперфинале Кубка России от «Зенита».

По мнению Деменко, Игнашевич способен преуспеть в любом из клубов Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, что Сергей Игнашевич может себя проявить в любом клубе РПЛ. Он запросто может преуспеть в ЦСКА. Для тренера самое главное, что он хочет работать главным тренером в Премьер-лиге», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, «Балтика» Игнашевича не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-первой лиге.