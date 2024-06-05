«Игнашевич заслуживает быть в хорошем клубе РПЛ» — Мостовой

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем экс-наставника «Балтики» Сергея Игнашевича.

Эксперт признался, что не может дать однозначную оценку работе Игнашевича в «Балтике», ведь команда покинула РПЛ, но при этом играла в Суперфинале Кубка России.

«Я 1000 раз говорил, что для меня люди, отдавшие многое футболу, всегда будут впереди. Поэтому Игнашевич заслуживает быть в хорошем клубе РПЛ», — приводит слова Мостового Vprognoze.

Напомним, после Суперфинала Кубка России с «Зенитом» 44-летний Игнашевич объявил об уходе из «Балтики». Тренер возглавлял клуб с октября 2021 года.