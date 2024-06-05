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Дьяков: «Думал, что «Урал» пройдёт «Акрон» на одной ноге»

05 Июня 2024 • 16:07 Комментировать
Акрон
1:2
Урал

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о вылете «Урала» в Мелбет-Первую лигу.

Напомним, команда из Екатеринбурга уступила тольяттинскому «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух стыковых матчей и покинула высший дивизион российского футбола.

По мнению Дьякова, судьбу этого противостояния предопределил первый матч, в котором «Урал» потерпел домашнее поражение со счётом 0:2.

Я думал, что «Урал» вообще пройдёт их на одной ноге. Но «шмели» так безнадёжно играли дома и проиграли 0:2, это ужас. При таком счёте тяжело ехать на синтетику. У них теперь создались настоящие проблемы, начиная с лимита на легионеров», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Отметим, что высший дивизион российского футбола вместе с «Уралом» покинули «Сочи» и «Балтика». Места этих команд в РПЛ заняли «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Химки».

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