Масалитин — о Николиче в ЦСКА: «Главное, чтобы была помощь сверху»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о возможном приходе Марко Николича на пост наставника «армейцев».

«По Николичу все покажет только сезон. Главное, чтобы была помощь сверху. Тому тренеру, кому доверили», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Ранее руководство ЦСКА приняло решение уволить Владимира Федотова с поста главного тренера. Ожидается, что в ближайшее время клуб примет сербский специалист Марко Николич.

В минувшем сезоне чемпионата России столичный коллектив финишировал на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.