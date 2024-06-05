Булатов: «Если Тюкавин останется в России, то ничего не потеряет»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к Тюкавину проявляют испанский «Атлетико» и португальская «Бенфика».

По мнению Булатова, если 21-летний футболист примет решение остаться в России, то ничего не потеряет.

«Время у Константина есть. Есть смысл рисковать и уезжать только в хороший европейский чемпионат, при условии, что лично тренер будет заинтересован в нём как в футболисте», — цитирует Булатова Metaratings.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач.