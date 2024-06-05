Божович назвал главную проблему футбола России

Известный черногорский тренер Миодраг Божович дал комментарий, в котором назвал главную проблему футбола России.

«Судейство – самая большая и давняя проблема российского футбола. С моего ухода ничего не изменилось, всё так же плохо», - цитирует Божовича Sport24.

Продолжая говорить о судействе, Божович добавил, что ВАР является проблемой не только российского, но и мирового футбола. По мнению черногорского специалиста, с ВАР футбольное судейство стало даже хуже, чем было раньше.

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2023/2024 стал «Зенит». Питерцы выигрывали титул Премьер-лиги в каждом из шести последних сезонов.