«Если Соболев останется в «Спартаке», то никогда не станет чемпионом» — Петржела

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «сине-бело-голубым» нужен нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Команде Семака нужны русские футболисты. Если Соболев останется в «красно-белом» клубе, то никогда не станет чемпионом России, скорее всего», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Зенит» нацелился на форварда «Спартака» Александра Соболева. Однако позже в санкт-петербургском клубе это опровергли.

В минувшем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, забил десять голов и стал автором девяти ассистов.