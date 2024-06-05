Ташуев: «Неправильно называть «Акрон» и махачкалинское «Динамо» главными претендентами на вылет»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил перспективы новичков РПЛ махачкалинского «Динамо» и «Акрона» в следующем розыгрыше чемпионата России.

Специалист не согласился с тем, что эти команды можно считать главными претендентами на вылет.

«Рано говорить об этом. Это неправильно, зная, что у «Акрона» хорошая финансовая составляющая, зная руководство «Динамо» и Гаджи Муслимовича Гаджиева. Они будут максимально стараться, чтобы избежать вылета», — цитирует Ташуева «Спорт День за Днём».

Напомним, в прошедшем розыгрыше чемпионата России РПЛ покинули «Сочи», «Балтика» и «Урал».