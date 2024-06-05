Центральный защитник «Зенита» Илья Кирш снова отправится в аренду. Минувший сезон он провел в «Ростове».

По сообщениям «РБ Спорта», 19-летний футболист проведет следующий сезон в махачкалинском «Динамо». Утверждается, что новичок Российской премьер-лиги арендует Кирша с правом выкупа.

В сезоне-2023/24 Кирш принял участие в трех матчах Кубка России и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор защитника с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Добавим, что предстоящий сезон будет первым для «Динамо» в элитном российском дивизионе.

