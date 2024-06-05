Карпин возмущён работой ЭСК

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен работой Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Как известно, эта комиссия рассматривает решения судей в тех или иных ключевых моментах после обращения клубов.

«Больше всего меня бесит ЭСК. Любое решение, даже неправильное, все равно поддерживают. Видимо, корпоративная этика. Они защищают 99% решений судей, хотя вся общественность говорит обратное. Зачем нужна ЭСК? Чтобы защищать судей?» - сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!»

Напомним, что «Ростов» завершил последний чемпионат России на седьмой позиции в турнирной таблице.