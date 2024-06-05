Непомнящий: «Не факт, что у Николича получится в ЦСКА»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Марко Николича на пост наставника ЦСКА.

Напомним, в период с 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив», вместе с которым выиграл Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.

«Меня немного смутило назначение Николича на пост главного тренера ЦСКА. Николич действительно неплохо работал с «Локомотивом», но не факт, что у него получится в ЦСКА», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Прошлый сезон ЦСКА, возглавляемый Владимиром Федотовым, завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Также «армейцы» дошли до финала Кубка России (Пути РПЛ).