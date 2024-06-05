«Зенит» договорился о трансфере экс-игрока ЦСКА за 4,5 млн евро

В летнее трансферное окно состав «Зенита» может пополнить полузащитник Бактиёр Зайнутдинов. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», питерский клуб договорился с «Бешикташем» о трансфере 26-летнего Зайнутдинова за 4,5 миллионов евро.

В то же время отмечается, что с самим Зайнутдиновым «Зенит» пока что не договорился – переговорный процесс продолжается. Ранее агент казахстанского футболиста говорил, что вариант с возвращением в Россию не рассматривается.

Как известно, Бактиёр Зайнутдинов ранее выступал в России за «Ростов» и ЦСКА. В «Бешикташ» казахстанец перебрался в августе прошлого года.