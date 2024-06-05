Агент Обухова: «Будем искать новый клуб, процесс начался»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, который близок к уходу из «Оренбурга», высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 32-летний футболист уже приступил к поискам нового клуба.

«Есть понимание, что «Оренбург» не заинтересован в продлении контракта с Владимиром. Скорее всего, его в команде не будет. Если так, то будем искать новый клуб. Процесс начался», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Обухов провёл 22 игры, в которых отметился пятью забитыми мячами. Ранее футболист также выступал за «Спартак», «Ростов», «Кубань» и «Сочи».