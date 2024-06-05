Голкипер «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Якимов в ближайшее время перейдёт в «Ростов».

Как стало известно «РБ Спорту», стороны согласовали переход 29-летнего футболиста. Сообщается, что сумма трансфера составит 250 тысяч долларов.

Стоит сказать, что Якимов родом из Нижнего Новгорода. Вратарь является воспитанником «Волги».

В нынешнем сезоне Якимов провел 14 матчей с учетом всех турниров, пропустил 14 голов и четыре раза смог оставить свои ворота на замке.

Напомним, ранее «Ростов» покинул вратарь Сергей Песьяков. Вероятно, что второй голкипер Никита Медведев тоже уйдет из команды.