Булыкин: «Мы видели, что Галактионов умеет воспитывать молодёжь и добиваться с ней результатов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение руководства московского клуба продлить контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

По мнению Булыкина, несмотря на отсутствие побед в турнирах, прошлый сезон получился для «Локомотива» хорошим.

«Мы видели, что Галактионов умеет воспитывать молодёжь, добиваться с ней неплохих результатов. Это факт и хороший показатель уровня, но руководство всегда хочет трофеев. Поэтому Кубок и место в тройке будут основными целями», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице, отстав от третьего «Динамо» на три очка.