Мещеряков оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Экс-президент «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился комментарием о продлении контракта «железнодорожников» с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Клуб достиг определенных результатов с Михаилом, поэтому я считаю, что руководство приняло правильное решение, продлив контракт с Галактионовым», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, под руководством Галактионова «Локомотив» способен бороться за медали в чемпионате России.

Ранее стало известно, что в ближайшее время «красно-зеленые» подпишут новый контракт с тренером на два года.

Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» стал четвертым.