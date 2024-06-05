Мещеряков оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Экс-президент «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился комментарием о продлении контракта «железнодорожников» с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.
«Клуб достиг определенных результатов с Михаилом, поэтому я считаю, что руководство приняло правильное решение, продлив контракт с Галактионовым», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».
По мнению специалиста, под руководством Галактионова «Локомотив» способен бороться за медали в чемпионате России.
Ранее стало известно, что в ближайшее время «красно-зеленые» подпишут новый контракт с тренером на два года.
Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» стал четвертым.
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