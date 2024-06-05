Агент Щенникова: «Есть какие-то предложения, но они нам не интересны»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о предложениях, поступающих его клиенту.

По словам Пушкина, пока Щенников не принял решения о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Повторюсь, по поводу футбола и его завершения, это должно будет исходить именно от него, то есть ждите. Пока он мне такого не говорит. Есть какие-то предложения, но они нам не интересны», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас опытному защитнику, который всю свою карьеру провёл в московском клубе, 33 года.