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Агент Щенникова: «Есть какие-то предложения, но они нам не интересны»

05 Июня 2024 • 14:31 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о предложениях, поступающих его клиенту.

По словам Пушкина, пока Щенников не принял решения о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Повторюсь, по поводу футбола и его завершения, это должно будет исходить именно от него, то есть ждите. Пока он мне такого не говорит. Есть какие-то предложения, но они нам не интересны», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/2023 Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас опытному защитнику, который всю свою карьеру провёл в московском клубе, 33 года.  

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