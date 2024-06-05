Агент Помазуна: «Сага Ильи в «Урале» закончилась»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступавшего за «Урал» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Минувшей зимой ходили слухи об интересе к Помазуну со стороны «Спартака».

«У Помазуна есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Сага Ильи в Екатеринбурге закончилась. «Спартак»? Если будет реальный вариант, будем разговаривать», — цитирует Сафонова Metaratings.

В прошедшем сезоне 27-летний Помазун провёл за «Урал» 34 матча, в которых пропустил 50 голов и в восьми встречах сумел сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2 миллиона евро.