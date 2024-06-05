Семак ответил на вопрос, как долго «Зенит» будет доминировать в РПЛ

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов. Главный тренер питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, сколько ещё «сине-бело-голубые» будут доминировать в Российской премьер-лиге.

«Мы же не играем ради доминирования. Мы играем ради болельщиков. Результат бывает лучше или хуже. Невозможно всегда всё выигрывать. Мы играем и делаем своё дело. А как долго получится выигрывать, знает только господь», - цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, то в сезоне 2023/2024 «Зенит» выиграл все три трофея – чемпионский кубок Премьер-лиги, Кубок России и Суперкубок России.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют против «Краснодара» в Суперкубке.