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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак ответил на вопрос, как долго «Зенит» будет доминировать в РПЛ

05 Июня 2024 • 14:11 Комментировать

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести последних сезонов. Главный тренер питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, сколько ещё «сине-бело-голубые» будут доминировать в Российской премьер-лиге.

«Мы же не играем ради доминирования. Мы играем ради болельщиков. Результат бывает лучше или хуже. Невозможно всегда всё выигрывать. Мы играем и делаем своё дело. А как долго получится выигрывать, знает только господь», - цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, то в сезоне 2023/2024 «Зенит» выиграл все три трофея – чемпионский кубок Премьер-лиги, Кубок России и Суперкубок России.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют против «Краснодара» в Суперкубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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