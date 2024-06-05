Смородская не верит в прогресс «Локомотива» при Галактионове

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о продлении трудового договора наставника «красно-зелёных» Михаила Галактионова.

«Я не вижу прогресса в работе Галактионова, но поживем — увидим. Клуб так решил, так тому и быть», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавила, что не верит в улучшение игры «Локомотива» в новом сезоне.

Напомним, 40-летний Галактионов возглавил «железнодорожников» в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне команда завершила сезон на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, отстав от медальной зоны на шесть очков.