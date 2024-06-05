Агент Помазуна: «В Европе Илья будет многим интересен»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, высказался о возможном переходе футболиста в европейский клуб.

«Помазун в «Урале» много мячей отбивал. Думаю, что в Европе он многим интересен будет. Эрудированный парень. В первую очередь привлечёт своей квалификацией», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, «Урал» не смог сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

В прошлом сезоне Помазун провёл в составе екатеринбургской команды 34 матча, в которых пропустил 50 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.