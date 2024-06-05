Агент рассказал, какие предложения есть у Васютина

Агент Александр Дубровин, который работает с вратарём Александром Васютиным, высказался о будущем футболиста.

Как известно, несколько дней назад «Зенит» объявил об уходе 29-летнего Васютина из клуба.

«Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов РПЛ. Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу – остаться в России или продолжить карьеру в Европе», - цитирует Васютина Sport24.

В сезоне 2023/2024 Александр Васютин поучаствовал в пяти официальных матчах «Зенита», в которых пропустил семь голов. Ранее вратарь поиграл в Финляндии, Норвегии и Швеции. Портал Transfermarkt оценивает Васютина в 350 тысяч евро.