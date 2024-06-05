Агент Обухова: «Варианты у Владимира будут, он трудоустроится»

Сергей Пушкин, агент нападающего Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента после ухода из «Оренбурга».

По мнению Пушкина, Обухов провёл достойный сезон и без проблем сможет найти себе новый клуб.

«Варианты у Обухова будут, он трудоустроится. У нас была надежда на «Оренбург». Я не считаю, что Обухов провалил сезон. Но раз такое решение, мы с этим ничего поделать не можем», — цитирует Пушкина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 32-летний Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает опытного нападающего, ранее выступавшего за «Спартак», в 300 тысяч евро.