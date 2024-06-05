Радимов: «На «Ростов» было приятно смотреть»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Ростова» во второй части сезона-2023/2024.

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России южане завершили на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка в 30 проведённых матчах.

По словам Радимова, весной на ростовчан было приятно смотреть. Также бывший футболист рассказал о тёплых отношениях с семьёй главного тренера южан Валерия Карпина.

«Ростов» был в этом чемпионате одной из тех команд, на которую весной было реально приятно смотреть. Они ещё, я думаю, очень хорошо попали с покупками. Мне очень нравится «Ростов», люблю эту команду, и Валеру (Карпина) люблю. И Дашку, жену его, люблю, мы с ней дружим», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Отметим, что Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года. Кроме того, он работает в национальной сборной России.