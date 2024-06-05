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Ветеран ЦСКА высказался, подходит ли Николич «армейцам» эксклюзив

05 Июня 2024 • 13:30 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о приглашении Марко Николича на пост главного тренера «армейцев».

- Как вы восприняли назначение Николича в ЦСКА?

- Нормальное назначение. С Федотовым команда заняла шестое место, и получился какой-то регресс. Футболисты теряют свою квалификацию. А это зависит от тренера, от его работы с командой. А Николич хорошо говорит по-русски, знает менталитет наших игроков. Думаю, у него все получится.  

- Насколько Николич подходит ЦСКА как тренер? Он использует другую схему игры, по сравнению с Федотовым.

- Все зависит от исполнителей. У ЦСКА они хорошие. Поэтому рассчитываю на прогресс и высокое место. При Федотове не было игры. Ребята играли, как получится, на свое усмотрение. Это самое страшное. 

- Интересный факт, что в пору работы Николича в «Локомотива» лучшим отрезком для команды были финальные минуты матчей. В ЦСКА наоборот. Ему удастся решить эту проблему?

- Думаю, это совпадение. Стечение обстоятельств.

- В «Локомотиве» Николич делал ставку на оборонительный футбол. В ЦСКА не исключаете такой вариант?

- Если бы были хорошие нападающие, а их нет. Какой там Заболотный, Чалов. Фёдора надо побыстрее продать за хорошие деньги. Да, это игроки сборной, но их берут из-за дефицита форвардов. Кроме Тюкавина у нас нет хороших нападающих. Поэтому Николич и так будет использовать оборонительный вариант, а там забьем. Самое главное – не пропустить.

- Какое место нужно занять Николичу, чтобы его не уволили через год?

- Призовое место надо обязательно брать с таким составом.

- Из «Локомотива» ушел Жемалетдинов, который провел один из лучших сезонов именно у Николича. Ждать его в ЦСКА? Тем более, за этот трансфер не надо платить.

- Запросто. Мне он нравится. Надо пару человек покупать вперед для усиления. А так команда укомплектована хорошо. 

- Пишут, что одним из помощников Николича может стать Алексей Березуцкий.

- Вполне хороший вариант. Надо привлекать своих ребят. Честно говоря, я думал, что пригласят Игнашевича. Все-таки у него команда играла, хотя в «Балтике» не было звездных футболистов.

Елена Григорьевская

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