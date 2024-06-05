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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«К российским специалистам не особо хорошо относятся»: Борис Игнатьев высказался о смене тренера в ЦСКА эксклюзив

05 Июня 2024 • 13:07 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА. 

- Как вы восприняли смену Федотова на Николича в ЦСКА?

- Я вообще не думал, что Федотова отправят в отставку. Никак не ожидал, что в команду придет Николич. Не знаю, почему руководство сделало такой выбор. К российским специалистам не особо хорошо относятся. Есть недоверие. Но Федотов  - это профессиональный тренер со своими взглядами. Тут надо смотреть на общие проблемы в клубе, а не на результаты команды, ведь в ЦСКА было мало серьезных футболистов. Плюс было много травмированных, которых некем было заменить.

- Если говорить об усилении ЦСКА, из «Локомотива» ушел Жемалетдинов, который провел один из лучших сезонов именно у Николича. Ждать его в ЦСКА, ведь за этот трансфер даже платить не надо?

- Нужно понимать, куда его вписать. Если бы я был тренером ЦСКА, то взял бы его. А нужен ли он Николичу, зависит от понимания множества деталей. Например, от видения построения команды.

- Насколько Николич подходит ЦСКА как тренер? Он использует другую схему игры, по сравнению с Федотовым. Могут возникнуть проблемы?

- Он в любом случае будет перестраивать игру ЦСКА. Если в команду придут новые игроки, то надо это делать, чтобы изменить в будущем турнирную ситуацию. Николичу нужно будет уйти от того, за что поплатился Федотов.

- Кстати, в пору работы Николича в «Локомотиве» лучшим отрезком для команды были финальные минуты матчей. В ЦСКА наоборот. Ему удастся решить эту проблему?

- «Локомотив» при Николиче был в хорошей функциональной готовности. Запас общей работоспособности был большой. Поэтому и складывалась такая ситуация. Физика – это одно из главных подспорьев у любого тренера. В ЦСКА Николич тоже должен будет заложить хороший фундамент.

- Пишут, что одним из помощников Николича может стать Алексей Березуцкий. Как к этому отнесетесь?

- Хорошо бы отнесся. Это было бы правильно. Должно быть выработано такое направление, ведь когда приезжает иностранный тренер, он привозит с собой много помощников. А для них нужны переводчики, водители, жилье. Это большие расходы. А если иностранцам станут помогать наши специалисты, они будут что-то подмечать для себя, расширять свои знания. Это позволит нам получить новую волну в российской тренерской школе. 

- Сколько игроков нужно купить ЦСКА летом?

- За всеми нашими пожеланиями стоят большие деньги. А тут должна быть своя идея, под которую надо подбирать игроков. Надо понимать, что видит Николич, какие у него идеи. Понятно, что «армейцам» не хватало качественных футболистов практически во всех линиях. А кого удастся заполучить – это другой вопрос. В том числе и финансовый. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Борис Игнатьев Алексей Березуцкий Владимир Федотов Марко Николич ещё теги
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