Гвинейский хавбек Ибраима Сиссе ушел из екатеринбургского «Урала». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Наш клуб и гвинейский футболист не стали продлевать трудовое соглашение. Мы благодарим Сиссе за время, проведённое в «Урале», и желаем успехов в продолжении карьеры!» - говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне российского чемпионата полузащитник сыграл 21 встречу. Результативными действиями 30-летний африканец не отметился.

Напомним, что по итогам сезона екатеринбургский клуб вылетел из Премьер-лиги в первый дивизион.