В «Локомотиве» объявили решение по будущему Галактионова

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу будущего главного тренера команды Михаила Галактионова. По словам функционера, Галактионов продолжит работу, продлив контракт.

«Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлён, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года», - цитирует Нагорных сайт «Матч ТВ».

Михаил Галактионов принял «Локомотив» в ноябре 2022 года. Последний чемпионат России «железнодорожники» завершили на четвёртом месте, отстав от третьего «Динамо» на три зачётных балла.

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.