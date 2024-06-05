Форвард Владимир Обухов покинул «Оренбург». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«ФК «Оренбург» благодарит Владимира за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», - говорится в публикации клуба.

Обухов покинул «Оренбург» из-за истечения срока контракта. В составе команды нападающий провел 45 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами.

В прошедшем сезоне чемпионата России 32-летний форвард провел 15 матчей и забил три гола. В итоговой турнирной таблице Премьер-лиги «Оренбург» с 31 баллом финишировал на 12-й позиции.