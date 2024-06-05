Юран: «Есть интерес из РПЛ, но абы куда не поеду»

«Есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду. Если будет предложение из Первой лиги, то должны быть задачи, подкреплённые бюджетом. Такое рассмотрим», - передает слова специалиста «Чемпионат».