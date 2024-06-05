Юран: «Есть интерес из РПЛ, но абы куда не поеду»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с журналистами высказался касательно своего будущего.
«Есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду. Если будет предложение из Первой лиги, то должны быть задачи, подкреплённые бюджетом. Такое рассмотрим», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Последним клубом Юрана был «Пари НН». Специалист был отправлен в отставку в конце апреля. Под руководством наставника нижегородская команда провела 43 поединка, одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения.
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