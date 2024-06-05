Наставник «Пари НН» рассказал, что не общался с руководством после сохранения места в РПЛ

Саша Илич, рулевой нижегородской команды, рассказал, что пока не общался с руководителями клуба.

Напомним, «Пари НН» смог сохранить прописку в Высшей лиги на следующий сезон, в стыковых матчах за право остаться в РПЛ коллектив Саши Илича обыграл тульский «Арсенал» (2:0), хотя в первой игре уступил со счётом 1:2.

- Что сказало руководство? Ничего. На данный момент мы просто празднуем свой успех. Но совсем скоро мы уже начнём подготовку к следующему сезону, - цитирует наставника «Пари НН» «Матч ТВ».

Напомним, Илич руководит нижегородской командой с 4 мая.

В минувшем сезоне «Пари НН» набрал 30 очков и занял 13 место в таблице РПЛ.