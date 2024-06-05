Масалитин считает, что ЦСКА стоило доверить Игнашевичу

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что на посту главного тренера «армейцев» он хотел бы видеть экс-наставника «Балтики» Сергея Игнашевича.

Напомним, в начале текущего месяца ЦСКА покинул Владимир Федотов, место которого занял сербский специалист Марко Николич.

«Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел. Если она (задача) выполняется, то двигаться дальше», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Отметим, что «Балтика» Игнашевича не смогла сохранить прописку в РПЛ, заняв предпоследнее 15-е место в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша турнира.