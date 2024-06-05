Ветеран ЦСКА считает, что Федотову стоило больше доверять молодым игрокам

Валерий Масалитин, который в прошлом выступал за столичный ЦСКА, недоволен, что в «армейском» клубе под руководством Владимира Федотова играли мало молодых игроков.

- Если бы Федотов использовал всех игроков, которые есть, включая молодежь — была бы нормальная ротация. Вот просто если бы каждую игру просто выпускал молодежь. Понятно, что все ошибаются, но каких-то больших ошибок у них не было, - передаёт слова ветерана ЦСКА «Газета.ру».

Напомним, после Владимира Федотова новым рулевым ЦСКА стал серб Марко Николич, который в России известен по работе в «Локомотиве».

Под руководством Федотова столичная команда занимала второе место в РПЛ и побеждала в Кубке России. В минувшем сезоне «армейцы» расположились на шестой позиции в чемпионате.