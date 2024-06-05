Пономарёв: «Федотов, Слуцкий и Ганчаренко выезжали в ЦСКА на старом багаже»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о бывшем главном тренер «армейцев» Владимире Федотове.

Напомним, Федотов был отправлен в отставку в начале текущего месяца, а его место занял серб Марко Николич, известный по своей работе в московском «Локомотиве».

По мнению Пономарёва, Федотов сумел завоевать серебряные медали чемпионата России благодаря багажу, оставленному в клубе другим тренером.

«Был в ЦСКА Слуцкий, у которого всё хорошо начиналось, на закончилось безобразно. То же самое было с Ганчаренко и Федотовым. Команда собрана, хороший состав, только не мешай и поддерживай. Но тренеры думают, что сейчас будут перестраивать игру и займут первое место», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до финала Кубка России (Пути РПЛ).