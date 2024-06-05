Губернатор Нижегородской области хочет пригласить Дзюбу

Бывший форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет видеть 35-летнего нападающего в составе «Пари НН». Решение о трансфере опытного форварда будет принято после заседания совета директоров клуба, на котором будет сформирован бюджет на сезон.

В минувшем сезоне чемпионата России Дзюба провел за «железнодорожников» 21 встречу. Нападающий записал себе в актив четыре забитых мяча и три результативные передачи.