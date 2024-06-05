Масалитин недоволен, что при Федотове из ЦСКА ушли Карраскаль и Медина

Валерий Масалитин, который в прошлом выступал за «армейскую» команду, подверг критике экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова за его отношение с игроками.

- Почему ушли Медина с Карраскалем, какой негатив они имели на команду? Мы же этого не знаем. Почему он так поступил, убрав тех же Карраскаля и Медину? Почему не наигрывал молодежь? Вопросов на самом деле очень много, - цитирует Валерия Масалитина «Газета.ру».

Напомним, 4 июня ЦСКА на своих страницах в социальных сетях официально назвал фамилию сменщика Федотова – это сербский специалист Марко Николич, ранее работавший со столичным «Локомотивом».

Напомним, при Федотова «армейцы» в первом сезоне финишировали на втором месте в таблице РПЛ и выиграли Кубок страны, а во втором сезоне заняли шестую строчку и выбыли из Кубка на стадии полуфинала.